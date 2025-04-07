Укр Рус Eng

Премьер и министр обороны Бельгии едут в Украину

фото
Новости — Понедельник, 7 апреля 2025, 20:05 — Олег Павлюк

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер и министр обороны Тео Франкен анонсировали визит в Украину в ближайшее время.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Франкен написал на Х.

Глава бельгийского Минобороны выложил совместное фото с де Вевером и подписью: "Отправляемся вместе с нашим премьер-министром в Украину, всячески поддерживаем самых смелых из европейцев".

Отметим, что представители нового правительства Бельгии, которое начало работу в феврале 2025 года, пока не посещали Украину.

В то же время глава украинского Министерства обороны Рустем Умеров встретился со своим бельгийским коллегой Тео Франкеном в середине февраля и обсудил дальнейшую реализацию программы F-16.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Бельгия
Реклама: