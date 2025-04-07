Премьер и министр обороны Бельгии едут в Украину

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер и министр обороны Тео Франкен анонсировали визит в Украину в ближайшее время.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Франкен написал на Х.

Глава бельгийского Минобороны выложил совместное фото с де Вевером и подписью: "Отправляемся вместе с нашим премьер-министром в Украину, всячески поддерживаем самых смелых из европейцев".

In de vaart der volkeren met onze premier op weg naar de Oekraïne, alle steun voor de moedigsten der Europeanen. 💙💛 pic.twitter.com/Bw6WnDECBK – Theo Francken (@FranckenTheo) April 7, 2025

Отметим, что представители нового правительства Бельгии, которое начало работу в феврале 2025 года, пока не посещали Украину.

В то же время глава украинского Министерства обороны Рустем Умеров встретился со своим бельгийским коллегой Тео Франкеном в середине февраля и обсудил дальнейшую реализацию программы F-16.