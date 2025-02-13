Умєров та міністр оборони Бельгії обговорили реалізацію програми F-16
Очільник українського Міністерства оборони зустрівся зі своїм бельгійським колегою Тео Франкеном та обговорив подальшу реалізацію програми F-16.
Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".
Умєров розповів, що зустрівся із Франкеном та привітав його з призначенням.
Вони обговорили посилення Повітряних Сил України, а саме:
- програму F-16 та її подальшу реалізацію;
- можливості локалізації обслуговування літаків в Україні.
- підготовку українських пілотів та технічного персоналу.
Окремо очільники бельгійського та українського Міноборони зосередилися на питаннях протиповітряної оборони.
Зокрема, вони обговорили посилення захисту українського неба, постачання і локалізацію виробництва систем ППО в Україні та нові спільні оборонні проєкти та їхнього фінансування.
Нагадаємо, утворена у 2023 році коаліція винищувачів на чолі зі США, Данією та Нідерландами минулого року почала передавати Україні винищувачі F-16.
Нещодавно стало відомо, що Міністерство оборони Нідерландів візьме участь у підготовці 26 українців, які будуть обіймати посади так званих керівників екіпажу літаків F-16.
А на початку лютого в Україну прибула партія французьких винищувачів Mirage 2000 і нідерландські F-16.