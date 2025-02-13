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Умєров та міністр оборони Бельгії обговорили реалізацію програми F-16

Новини — Четвер, 13 лютого 2025, 09:45 — Уляна Кричковська

Очільник українського Міністерства оборони зустрівся зі своїм бельгійським колегою Тео Франкеном та обговорив подальшу реалізацію програми F-16.

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

Умєров розповів, що зустрівся із Франкеном та привітав його з призначенням. 

Вони обговорили посилення Повітряних Сил України, а саме:

  • програму F-16 та її подальшу реалізацію;
  • можливості локалізації обслуговування літаків в Україні.
  • підготовку українських пілотів та технічного персоналу.

Окремо очільники бельгійського та українського Міноборони зосередилися на питаннях протиповітряної оборони. 

Зокрема, вони обговорили посилення захисту українського неба, постачання і локалізацію виробництва систем ППО в Україні та нові спільні оборонні проєкти та їхнього фінансування.

Нагадаємо, утворена у 2023 році коаліція винищувачів на чолі зі США, Данією та Нідерландами минулого року почала передавати Україні винищувачі F-16.

Нещодавно стало відомо, що Міністерство оборони Нідерландів візьме участь у підготовці 26 українців, які будуть обіймати посади так званих керівників екіпажу літаків F-16.

А на початку лютого в Україну прибула партія французьких винищувачів Mirage 2000 і нідерландські F-16.

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