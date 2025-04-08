WP: Маск особисто просив Трампа скасувати нові масштабні тарифи

Американський мільярдер Ілон Маск особисто звертався до президента США Дональда Трампа з проханням скасувати запроваджені ним тарифи на імпорт.

Про це йдеться у публікації The Washington Post, повідомляє "Європейська правда".

Джерела видання зазначають, що наразі зусилля Маска не принесли успіху.

У понеділок Трамп пригрозив запровадити нові 50-відсоткові тарифи на імпорт з Китаю на додаток до 34-відсоткових, про які він оголосив минулого тижня.

Маск, тим часом, розмістив на своїй платформі Х відеозапис, в якому покійний консервативний економіст Мілтон Фрідман вихваляє переваги міжнародного торгового співробітництва.

Як зазначає WP, розбіжності між Маском і Трампом через пріоритетний напрям діяльності адміністрації знаменують найгучнішу суперечку між президентом і одним з його ключових радників.

Минулими вихідними Маск атакував Пітера Наварро – економічного радника Білого дому, який зіграв ключову роль у запровадженні нової тарифної політики.

"Доктор економічних наук із Гарварду – це погано, а не добре", – написав Маск в Х.

Мільярдер також говорив, що хотів би бачити "зону вільної торгівлі" між Європою і США.

Маск додав, що хотів би, щоб люди мали більше свободи пересуватися між країнами Європи і США і працювати в будь-якій з них, "якщо вони цього бажають".

"Це, безумовно, була моя порада президенту", – сказав він в ході виступу на конференції італійської ультраправої партії "Ліга".

Джерела видання також розповідають, що багато хто з лідерів бізнесу і технологій, які підтримали кандидатуру Трампа, були приголомшені рішенням президента запровадити такі жорсткі тарифи і розчаровані тим, що не змогли мати більший вплив на цю політику.

Люди з оточення Маска безпосередньо зверталися до представників адміністрації Трампа, включно з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, відстоюючи, на їхню думку, більш розумну політику вільної торгівлі.

Крім того, у вихідні група лідерів бізнесу працювала над створенням неформальної групи, яка лобіюватиме в адміністрації Трампа більш помірковану тарифну політику.

Пізніше в понеділок Маск продемонстрував ознаки спроби примирення.

Він репостнув повідомлення X від офіційного акаунта торгового представника США, в якому йшлося про те, що він називає нечесною торговельною практикою, що зачіпає американських експортерів, у світлі тарифів Трампа. "Хороші зауваження", – написав Маск.

Раніше Трамп заявив, що США не вестимуть переговори із Європою щодо зміни тарифів, якщо вона "не буде платити багато грошей щорічно".

Детально про це читайте у статті "Трамп і скринька Пандори: як нові мита змінять світову торгівлю і як постраждає Україна".