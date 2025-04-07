Трамп висунув Європі умову для переговорів щодо тарифів

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США не вестимуть переговори із Європою щодо зміни тарифів, якщо вона "не буде платити багато грошей щорічно".

Про це він сказав у коментарях журналістам на борту літака Air Force One, цитує газета The Guardian, пише "Європейська правда".

Американський президент сказав, що Європа хоче сісти за стіл переговорів, але, за його словами, цього не буде, "поки вони не почнуть платити нам багато грошей щороку – спочатку за теперішнє, але також і за минуле, бо вони забрали багато нашого багатства, і ми більше цього не дозволимо".

"Сполучені Штати не можуть втрачати $1,9 трильйона доларів у торгівлі. Ми не можемо цього дозволити, особливо ще й витрачаючи великі кошти на НАТО, щоб захищати європейські країни. Ми прикриваємо їх військово, а при цьому зазнаємо торгових збитків", – впевнений Трамп.

Трамп також вкотре повторив наратив щодо того, що Європа "дуже, дуже погано поводилася" із США та, мовляв, "обдурила наших (американських. – Ред.) лідерів".

"Ви знаєте, Європа також має величезний профіцит у відносинах зі Сполученими Штатами. Європа поводилася з нами, можливо, трохи м’якше, але все одно дуже, дуже погано. Китай – так, але і Європа також. Європа поводилася дуже, дуже погано, бо вона обдурила наших лідерів", – сказав він.

Трамп також поскаржився, що європейці не купують у США автомобілі та їжу.

"Ми приймаємо їхні автомобілі – Mercedes, Volkswagen, BMW, ми приймаємо мільйони їхніх авто. А вони не беруть жодної нашої машини. Вони не купують нашу сільськогосподарську продукцію. Вони нічого не купують. Європа поводиться з нами дуже погано", – додав американський президент.

Як повідомлялося, 2 квітня президент США оголосив про запровадження митних тарифів проти багатьох держав світу.

Низка держав заявили у відповідь, що тарифи Трампа можуть порушувати договір НАТО. У ЄС триває дискусія про те, як краще відповідати США на ці дії.

Сам Трамп заявив, що готовий знизити свої тарифи, якщо інші країни зможуть запропонувати щось "феноменальне".

Детально про це читайте у статті "Трамп і скринька Пандори: як нові мита змінять світову торгівлю і як постраждає Україна".