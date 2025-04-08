WP: Маск лично просил Трампа отменить новые масштабные тарифы

Американский миллиардер Илон Маск лично обращался к президенту США Дональду Трампу с просьбой отменить введенные им тарифы на импорт.

Об этом говорится в публикации The Washington Post, сообщает "Европейская правда".

Источники издания отмечают, что пока усилия Маска не принесли успеха.

В понедельник Трамп пригрозил ввести новые 50-процентные тарифы на импорт из Китая в дополнение к 34-процентным, о которых он объявил на прошлой неделе.

Маск, тем временем, разместил на своей платформе Х видео, в котором покойный консервативный экономист Милтон Фридман восхваляет преимущества международного торгового сотрудничества.

Как отмечает WP, разногласия между Маском и Трампом из-за приоритетного направления деятельности администрации знаменуют самый громкий спор между президентом и одним из его ключевых советников.

В минувшие выходные Маск атаковал Питера Наварро – экономического советника Белого дома, который сыграл ключевую роль во введении новой тарифной политики.

"Доктор экономических наук из Гарварда – это плохо, а не хорошо", – написал Маск в Х.

Миллиардер также говорил, что хотел бы видеть "зону свободной торговли" между Европой и США.

Маск добавил, что хотел бы, чтобы люди имели больше свободы передвигаться между странами Европы и США и работать в любой из них, "если они этого желают".

"Это, безусловно, был мой совет президенту", – сказал он в ходе выступления на конференции итальянской ультраправой партии "Лига".

Источники издания также рассказывают, что многие из лидеров бизнеса и технологий, которые поддержали кандидатуру Трампа, были потрясены решением президента ввести такие жесткие тарифы и разочарованы тем, что не смогли оказать большее влияние на эту политику.

Люди из окружения Маска напрямую обращались к представителям администрации Трампа, включая вице-президента Джей Ди Вэнса, отстаивая, по их мнению, более разумную политику свободной торговли.

Кроме того, в выходные группа лидеров бизнеса работала над созданием неформальной группы, которая будет лоббировать в администрации Трампа более умеренную тарифную политику.

Позже в понедельник Маск продемонстрировал признаки попытки примирения.

Он репостнул сообщение X от официального аккаунта торгового представителя США, в котором говорилось о том, что он называет нечестной торговой практикой, затрагивающей американских экспортеров, в свете тарифов Трампа. "Хорошие замечания", – написал Маск.

Ранее Трамп заявил, что США не будут вести переговоры с Европой по изменению тарифов, если она "не будет платить много денег ежегодно".

Подробно об этом читайте в статье "Трамп и ящик Пандоры: как новые пошлины изменят мировую торговлю и как пострадает Украина".