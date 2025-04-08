Трамп: ЄС повинен купити енергоносіїв зі США на $350 млрд, щоб отримати тарифні послаблення

Європейський Союз повинен буде взяти на себе зобов'язання купити американських енергоносіїв на 350 млрд доларів, щоб отримати відстрочку від масштабних тарифів Дональда Трампа.

Про це заявив президент США пізно ввечері 7 квітня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Коментарі Трампа стали відповіддю на заяву президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яка раніше в понеділок повідомила, що ЄС запропонував знизити тарифи Євросоюзу до нуля на автомобілі та промислові товари, що імпортуються зі США, якщо Трамп відповість взаємністю.

На запитання журналіста, чи достатньо йому цієї пропозиції, щоб погодитись на послаблення, Трамп відповів: "Ні, не достатньо".

"У нас дефіцит з Європейським Союзом у 350 млрд доларів, і він швидко зникне", – сказав Трамп.

"Один зі способів, як він може зникнути легко і швидко, – це те, що їм доведеться купувати у нас нашу енергію... Вони можуть її купувати, ми можемо скинути 350 млрд доларів за один тиждень. Вони повинні купити і взяти на себе зобов'язання купити таку ж кількість енергії", – заявив президент США.

Ідея купівлі американських енергоносіїв з метою уникнення тарифів не є новою. Майже одразу після переобрання Трампа фон дер Ляєн запропонувала розпочати переговори про купівлю більшої кількості американського скрапленого природного газу. Але США у відповідь не запропонували жодної ясності щодо того, як буде працювати подібна угода.

Пізніше на пресконференції репортер запитав Трампа, чи є в його списку дві або три країни, які, на його думку, просунулися далі в питанні зниження тарифів, і Трамп назвав ЄС: "Європейський Союз. Я маю на увазі, як би погано вони з нами не поводилися, вони суттєво знизили свої тарифи на автомобілі. Я думаю, що вони знизили їх до 2,5, і я чув, що, можливо, до нуля".

Але він також зазначив, що хотів би, щоб ЄС знизив свої стандарти, щоб дозволити більшій кількості американських товарів потрапляти на його ринок, називаючи заходи безпеки "негрошовими тарифами".

Раніше Трамп заявив, що США не вестимуть переговори із Європою щодо зміни тарифів, якщо вона "не буде платити багато грошей щорічно".

Детально про це читайте у статті "Трамп і скринька Пандори: як нові мита змінять світову торгівлю і як постраждає Україна".