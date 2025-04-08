Трамп: ЕС должен купить энергоносителей из США на $350 млрд, чтобы получить тарифные послабления

Европейский Союз должен будет взять на себя обязательства купить американских энергоносителей на 350 млрд долларов, чтобы получить отсрочку от масштабных тарифов Дональда Трампа.

Об этом заявил президент США поздно вечером 7 апреля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Комментарии Трампа стали ответом на заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее в понедельник сообщила, что ЕС предложил снизить тарифы Евросоюза до нуля на автомобили и промышленные товары, импортируемые из США, если Трамп ответит взаимностью.

На вопрос журналиста, достаточно ли ему этого предложения, чтобы согласиться на послабление, Трамп ответил: "Нет, не достаточно".

"У нас дефицит с Европейским Союзом в 350 млрд долларов, и он быстро исчезнет", – сказал Трамп.

"Один из способов, как он может исчезнуть легко и быстро, – это то, что им придется покупать у нас нашу энергию... они могут ее покупать, мы можем сбросить 350 млрд долларов за одну неделю. Они должны купить и взять на себя обязательства купить такое же количество энергии", – заявил президент США.

Идея покупки американских энергоносителей во избежание тарифов не нова. Почти сразу после переизбрания Трампа фон дер Ляйен предложила начать переговоры о покупке большего количества американского сжиженного природного газа. Но США в ответ не предложили никакой ясности относительно того, как будет работать подобное соглашение.

Позже на пресс-конференции репортер спросил Трампа, есть ли в его списке две или три страны, которые, по его мнению, продвинулись дальше в вопросе снижения тарифов, и Трамп назвал ЕС: "Европейский Союз. Я имею в виду, как бы плохо они с нами не обращались, они существенно снизили свои тарифы на автомобили. Я думаю, что они снизили их до 2,5, и я слышал, что, возможно, до нуля".

Но он также отметил, что хотел бы, чтобы ЕС снизил свои стандарты, чтобы позволить большему количеству американских товаров попадать на его рынок, называя меры безопасности "неденежными тарифами".

Ранее Трамп заявил, что США не будут вести переговоры с Европой по изменению тарифов, если она "не будет платить много денег ежегодно".

Подробно об этом читайте в статье "Трамп и ящик Пандоры: как новые пошлины изменят мировую торговлю и как пострадает Украина".