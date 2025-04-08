В Угорщині похизувались зростанням числа резервістів

За десять місяців роботи рекрутингової програми Міністерства оборони Угорщини пʼять тисяч людей долучились до сил резерву територіальної оборони країни.

Таке оголосив угорський міністр оборони Крістоф Шалай-Бобровницький, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на MTI.

У липні 2024 року Міноборони та Збройні сили Угорщини оголосили про початок кампанії Szeretem, megvédem! ("Люблю, захищаю!"), покликану популяризувати службу в резерві тероборони.

За словами Шалай-Бобровницького, кампанія призвела до "рекордного збільшення" кількості солдатів у резерві територіальної оборони, а "патріотизм неможливо зупинити".

"До середини січня ми досягли позначки в чотири тисячі, а до квітня ми вже перевищили п'ять тисяч осіб, які приєдналися до Сил оборони Угорщини. Це не лише кількісне досягнення, але й ознака все більшої солідарності, громадської відповідальності і братерства", – додав він.

Також, за словами глави Міноборони, понад 400 угорських резервістів вирішили продовжити свою кар'єру як професійні військовослужбовці або військовослужбовці за контрактом.

Угорщина витрачає на оборону 2% ВВП, що є мінімальним показником для держав-членів НАТО, але виступає проти збільшення оборонних видатків.

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