Премʼєр Угорщини проти витрат на оборону більше 2% ВВП, чого вимагає Трамп

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що виступає проти збільшення витрат на оборону більше 2% ВВП, оскільки це боляче вдарить по угорській економіці.

Про це Орбан сказав на пресконференції в суботу, 21 грудня, повідомляє "Європейська правда".

Угорський премʼєр сказав, що влада занепокоєня можливістю збільшення витрат на оборону в розмірі понад 2% ВВП, тому що це стане болючим ударом по економіці.

За його словами, Будапешт волів би бачити "міжнародні умови, які б дозволили знизити (витрати на оборону. – Ред.), але світ рухається в іншому напрямку".

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Орбан водночас визнав, що не обговорював питання військових витрат із обраним президентом США Дональдом Трампом – який, як відомо, вимагає від європейських членів НАТО більше вкладати в оборону.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що союзникам час думати про вищі за 2% ВВП витрати на оборону незалежно від "фактора Трампа", оскільки поточного рівня витрат у майбутньому буде недостатньо для того, щоб почуватись у безпеці.

Обраний президент США Дональд Трамп нещодавно повторив свою звичну погрозу вивести країну з НАТО, якщо союзники вкладатимуть недостатньо коштів в оборону.