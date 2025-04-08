В Венгрии похвастались ростом числа резервистов

За десять месяцев работы рекрутинговой программы Министерства обороны Венгрии пять тысяч человек присоединились к силам резерва территориальной обороны страны.

Такое объявил венгерский министр обороны Кристоф Шалай-Бобровницкий, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на MTI.

В июле 2024 года Минобороны и Вооруженные силы Венгрии объявили о начале кампании Szeretem, megvédem ("Люблю, защищаю!"), призванную популяризировать службу в резерве теробороны.

По словам Шалай-Бобровницкого, кампания привела к "рекордному увеличению" количества солдат в резерве территориальной обороны, а "патриотизм невозможно остановить".

"К середине января мы достигли отметки в четыре тысячи, а к апрелю мы уже превысили пять тысяч человек, которые присоединились к Силам обороны Венгрии. Это не только количественное достижение, но и признак все большей солидарности, общественной ответственности и братства", – добавил он.

Также, по словам главы Минобороны, более 400 венгерских резервистов решили продолжить свою карьеру как профессиональные военнослужащие или военнослужащие по контракту.

Венгрия тратит на оборону 2% ВВП, что является минимальным показателем для государств-членов НАТО, но выступает против увеличения оборонных расходов.

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