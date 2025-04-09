США і Росія проведуть нові переговори щодо нормалізації роботи посольств

У Держдепартаменті США анонсували новий раунд переговорів з Росією щодо нормалізації роботи посольств, який відбудеться у четвер, 10 квітня, у турецькому Стамбулі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в ході брифінгу заявила речниця Держдепу Теммі Брюс.

За її словами, в ході переговорів делегації США і Росії спробують "досягти прогресу в подальшій стабілізації роботи наших двосторонніх місій".

При цьому Брюс підкреслила, що на порядку денному переговорів у Стамбулі немає жодних політичних чи безпекових питань, зокрема України.

"Ці переговори зосереджені виключно на роботі наших посольств, а не на нормалізації двосторонніх відносин в цілому, що може відбутися, як ми вже зазначали, лише після встановлення миру між Росією та Україною", – сказала речниця Держдепу.

Попередній раунд переговорів між США і Росією, на яких обговорювали відновлення роботи посольств, відбувся 27 лютого.

За підсумками тієї зустрічі у Держдепі США заявили, що сторони визначили конкретні початкові кроки для стабілізації роботи дипломатичних місій обох країн.