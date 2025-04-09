США и Россия проведут новые переговоры по нормализации работы посольств

В Госдепартаменте США анонсировали новый раунд переговоров с Россией по нормализации работы посольств, который состоится в четверг, 10 апреля, в турецком Стамбуле.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.

По ее словам, в ходе переговоров делегации США и России попытаются "достичь прогресса в дальнейшей стабилизации работы наших двусторонних миссий".

При этом Брюс подчеркнула, что на повестке дня переговоров в Стамбуле не стоит никаких политических вопросов или вопросов безопасности, в частности Украины.

"Эти переговоры сосредоточены исключительно на работе наших посольств, а не на нормализации двусторонних отношений в целом, что может произойти, как мы уже отмечали, только после установления мира между Россией и Украиной", – сказала пресс-секретарь Госдепа.

Предыдущий раунд переговоров между США и Россией, на которых обсуждалось возобновление работы посольств, состоялся 27 февраля.

По итогам той встречи в Госдепе США заявили, что стороны определили конкретные начальные шаги для стабилизации работы дипломатических миссий обеих стран.