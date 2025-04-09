У Литві активно шукають інші ринки після запровадження тарифів США

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що країна активно шукає інші ринки для збуту своїх товарів після того, як американський президент Дональд Трамп оголосив про запровадження мит проти Європейського Союзу.

Про це він сказав у інтерв’ю литовському мовнику LRT, передає "Європейська правда".

Очільник МЗС розповів, що Литва проводить аналіз як через окремі компанії, так і через сектори, які вже диверсифікували свої експортні поставки, наскільки велика залежність від США.

"Звісно, побоювання наших підприємців обґрунтовані. Тому з боку держави ми зробимо все можливе, щоб допомогти їм визначити ці проблеми і підняти їх на рівень Європейської комісії", – наголосив він.

За словами литовського міністра, також шукаються інші ринки.

"Ми також покладаємося на роботу Європейської комісії щодо переговорів про вільну торгівлю, вже досягнуті хороші угоди з Великою Британією, Канадою, Японією. Єврокомісія завершила переговори з Меркосуром, південноамериканським об'єднанням країн, і з Мексикою, а також тривають переговори з Індією", – поділився Будріс.

Однак міністр визнав, що переговори також ведуться з Вашингтоном, щоб забезпечити, аби жодна зі сторін не постраждала від підвищених тарифів.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Європейський Союз повинен буде взяти на себе зобов'язання купити американських енергоносіїв на $350 млрд, щоб отримати відстрочку від масштабних тарифів.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав ЄС переглянути свої відносини з Китаєм на тлі глобальних потрясінь, викликаних рішенням США ввести масштабні тарифи.

Детально про це читайте у статті "Трамп і скринька Пандори: як нові мита змінять світову торгівлю і як постраждає Україна".