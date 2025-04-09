В Литве активно ищут другие рынки после введения тарифов США

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что страна активно ищет другие рынки для сбыта своих товаров после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о введении пошлин против Европейского Союза.

Об этом он сказал в интервью литовскому вещателю LRT, передает "Европейская правда".

Глава МИД рассказал, что Литва проводит анализ как через отдельные компании, так и через сектора, уже диверсифицировавшие свои экспортные поставки, насколько велика зависимость от США.

"Конечно, опасения наших предпринимателей обоснованы. Поэтому со стороны государства мы сделаем все возможное, чтобы помочь им определить эти проблемы и поднять их на уровень Европейской комиссии", – подчеркнул он.

По словам литовского министра, также ищутся другие рынки.

"Мы также полагаемся на работу Европейской комиссии по переговорам о свободной торговле, уже достигнуты хорошие соглашения с Великобританией, Канадой, Японией. Еврокомиссия завершила переговоры с Меркосуром, южноамериканским объединением стран, и с Мексикой, а также продолжаются переговоры с Индией", – поделился Будрис.

Однако министр признал, что переговоры также ведутся с Вашингтоном, чтобы обеспечить, чтобы ни одна из сторон не пострадала от повышенных тарифов.

Напомним, Трамп заявил, что Европейский Союз должен будет взять на себя обязательства купить американских энергоносителей на $350 млрд, чтобы получить отсрочку от масштабных тарифов.

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал ЕС пересмотреть свои отношения с Китаем на фоне глобальных потрясений, вызванных решением США ввести масштабные тарифы.

Подробно об этом читайте в статье "Трамп и ящик Пандоры: как новые пошлины изменят мировую торговлю и как пострадает Украина".