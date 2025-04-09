ЄС схвалив відповідь на тарифи Трампа

Держави-члени Європейського Союзу в середу, 9 квітня, проголосували за пропозицію Європейської комісії запровадити торговельні контрзаходи проти Сполучених Штатів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Єврокомісії.

Пропозиція Єврокомісії стосується рішення США запровадити тарифи на імпорт сталі та алюмінію з ЄС, оголошеного в березні.

Хоча в Єврокомісії поки не уточнили деталей тарифних заходів проти США, за даними ЗМІ, вони охоплять товари вартістю 21-22 мільярди євро. Це зокрема соєві боби, мотоцикли та апельсиновий сік – товари, повʼязані насамперед з республіканськими штатами США.

Водночас, стверджує Bloomberg, у фінальному переліку не знайшлось місця бурбону – імовірно, через тиск виноробних країн ЄС після того, як Трамп пригрозив 200-відсотковими тарифами на європейські вина.

Тарифи Євросоюзу почнуть стягуватись із 15 квітня – після того, як будуть завершені юридичні аспекти оформлення рішення й воно буде офіційно опубліковане.

"ЄС вважає американські тарифи невиправданими й шкідливими, такими, що завдають економічної шкоди обом сторонам, а також світовій економіці. ЄС чітко заявив, що віддає перевагу досягненню результатів переговорів зі США, які були б збалансованими та взаємовигідними", – наголосили в ЄК.

Там також вказали, що готові призупинити контрзаходи "в будь-який час, якщо США погодяться на справедливий і збалансований результат переговорів".

Зазначимо, що контрзаходи ЄС поки не стосуються запровадження Трампом 20-відсоткових "взаємних" тарифів на весь експорт з Євросоюзу, які набули чинності в середу, а також на його нещодавнє 25-відсоткове мито на автомобілі.

Водночас раніше Трамп заявив, що США не вестимуть переговорів з Європою щодо зміни тарифів, якщо вона "не буде платити багато грошей щорічно".

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