Угорщина голосуватиме проти контртарифів ЄС щодо американської продукції

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт проголосує проти тарифів ЄС щодо американської продукції, які Євросоюз має намір запровадити у відповідь на мита США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє 444.hu.

"Уряд проголосує проти контртарифів Європейського Союзу щодо американських товарів, оскільки вони спричинять значне зростання цін; натомість ми повинні вести переговори про зменшення тягаря", – заявив Сійярто у відеозверненні у Facebook, яке він розпочав словами про те, що "наразі існує багато знаків питання та невизначеності" навколо тарифних заходів Сполучених Штатів, і що "стратегічний спокій є найважливішим у цій ситуації".

"На жаль, Європейський Союз припустився серйозної помилки. Цій ситуації можна було запобігти, але тепер, коли це не вдалося, найголовніше, щоб Брюссель не погіршив цю ситуацію", – сказав угорський міністр.

За його словами, "єдиним виходом з цієї ситуації можуть бути переговори, тільки переговорами можна домогтися зниження тарифів і поліпшення ситуації".

"Введення контртарифів викличе тільки нові труднощі, тільки подальшу шкоду європейській економіці і європейським людям. Тарифи, накладені на продукцію, яка буде відправлятися з США в Європу, викличуть зростання цін тут, в Європі, оскільки ціни на продукцію, що імпортується в Європу, будуть вищими через тарифи", – сказав Сійярто.

Він також повідомив, що "Європейська комісія підготувала список із сотень товарів, і тепер вони хочуть ввести тарифи на ці сотні товарів, що поставляються зі Сполучених Штатів до Європи". За словами Сійярто, якщо тарифи будуть введені на ці товари, це призведе до загального зростання цін на 18 мільярдів форинтів (44 млн євро) для Угорщини.

"Це не найкраща відповідь на тарифи, запроваджені американцями, якщо Європейський Союз також запроваджує тарифи, найкращою відповіддю є переговори. Саме тому Угорщина сьогодні в Брюсселі голосує проти пропозиції Європейського Союзу запровадити відповідні тарифи проти США", – сказав Сійярто.

Варто зазначити, що для ухвалення рішень щодо торгівлі у ЄС потрібна кваліфікована більшість, тобто 15 членів ЄС, що представляють 65% населення ЄС. Тому опозиція однієї лише Угорщини не здатна заблокувати ухвалення контртарифів.

Сійярто раніше звинуватив Європейський Союз у нездатності проактивно взаємодіяти з американським президентом Дональдом Трампом щодо тарифів.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що США не вестимуть переговорів з Європою щодо зміни тарифів, якщо вона "не буде платити багато грошей щорічно".

Пізніше він сказав, що Європейський Союз повинен буде взяти на себе зобов'язання купити американських енергоносіїв на 350 млрд доларів, щоб отримати відстрочку від масштабних тарифів.

Детально про це читайте у статті "Трамп і скринька Пандори: як нові мита змінять світову торгівлю і як постраждає Україна".