Трамп заявив, що на 90 днів призупиняє тарифи для десятків країн

Президент США Дональд Трамп заявив, що на 90 днів призупиняє дію оголошених ним безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу – без чіткої конкретики, на кого саме і як буде поширюватися це рішення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своїй соцмережі TruthSocial.

Трамп заявив, що оскільки багато країн світу почали пропонувати США домовитись про подальші умови співпраці, поки не застосовуючи ніяких контрзаходів, він на 90 днів призупиняє своє початкове рішення.

"На основі того, що понад 75 країн звернулися до представників США… щодо перемовин про рішення з питань, що стосуються торгівлі, торговельних бар’єрів, тарифів, маніпуляцій з валютою і немонетарних тарифів, та що ці країни, після моїх рішучих наполягань, ні у який спосіб (...) не ухвалили контрзаходів проти США, я віддав розпорядження про 90-денну паузу, і суттєве зниження взаємного тарифу на цей період, у розмірі 10%, що також набуває чинності невідкладно", – написав Трамп.

З його заяви не зрозуміло, яких саме країн стосується рішення про паузу – окрім того, що це десятки держав, які не вживали контрзаходів. Також незрозуміло, чи будуть зміни стосуватись країн, для яких тариф одразу встановили на рівні 10%.

Одночасно Трамп заявив про "негайне" підвищення тарифної ставки щодо Китаю до 125%.

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