Трамп піднімає тарифи проти Китаю до 125%

Президент США Дональд Трамп оголосив про "негайне" підвищення тарифної ставки щодо Китаю до 125% у межах торгової війни між обома державами.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Американський президент заявив, що розпорядився підвищити тарифи проти Китаю до 125%, "враховуючи неповагу, яку Китай продемонстрував до світових ринків".

"У якийсь момент – сподіваюсь, у найближчому майбутньому, – Китай зрозуміє, що часи обкрадання США та інших країн більше не є гарантованими чи прийнятними", – додав Трамп.

Нагадаємо, спершу Дональд Трамп оголосив про запровадження 54% тарифів на весь китайський імпорт до США – це найвищий показник з-поміж усіх іноземних держав.

У відповідь Китай оголосив, що з 10 квітня введе 34-відсоткові тарифи на весь імпорт зі США. Це обурило Трампа і він заявив, що запровадить додаткові тарифи у 50% проти Китаю, якщо той не скасує свої останні тарифні заходи.

Після цього Пекін підняв тарифи проти США до 84%.

За даними опитувань, понад 70% американців очікують зростання цін на більшість товарів внаслідок безпрецедентних тарифів, запроваджених президентом Дональдом Трампом.

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