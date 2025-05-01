У Німеччині суд дав довічне ув'язнення жінці, яка напала з ножем на пасажирів автобуса

Регіональний суд німецького Зігена визнав 32-річну жінку винною у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень трьом молодим чоловікам ножем в автобусі в серпні 2024 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Жінка сиділа разом з іншими людьми в рейсовому автобусі і раптово вдарила ножем трьох молодих чоловіків у шию. Тепер регіональний суд у Зігені засудив нападницю до довічного ув'язнення. Суд визнав її винною у спробі вбивства з умислом у всіх трьох випадках.

Головуюча суддя Ельфріде Драйсбах не визнала особливої тяжкості злочину, як того вимагав прокурор. Причиною стало те, що всі троє жертв вижили після нападу з ножем. Однак, за словами судді, це сталося лише завдяки щасливим обставинам.

Суддя пояснила, що жінка хотіла привернути якомога більше уваги своїм вчинком. Вона вирушила на міський фестиваль з наміром вбити людей. Утім в автобусі вона відмовилася від свого плану напасти на людей на святі і зосередилася на атаці під час поїздки.

На думку суду, причиною злочину стала відсутність перспектив, що посилилася через втрату водійських прав. Нападниця хотіла привернути увагу до своїх страждань, "намагаючись забрати життя абсолютно невинних людей".

Жінка зізналася в суді. У неї також діагностували психічне захворювання середньої тяжкості. Однак її визнали кримінально відповідальною, а на вирок також вплинули її "злочинна енергія", намір вбити та наслідки для жертв.

Суддя підкреслила, що троє жертв не тільки отримали травми, що загрожують життю, але й зазнали серйозних довгострокових психологічних наслідків: "Всі троє дуже тривожні, страждають від панічних атак і значно обмежені в своєму способі життя".

Вирок жінці ще не є остаточним.

Напад потрапив на перші шпальти німецьких ЗМІ минулого літа, оскільки стався лише через тиждень після смертельного нападу з ножем у Золінгені. У результаті терористичного акту тоді загинули троє людей. Під час судового засідання жінка заявила, що, читаючи в газеті про напад з ножем, у неї "мимоволі промайнула думка", що вона може вбити ще більше людей.