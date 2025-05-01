Региональный суд немецкого города Зигена признал 32-летнюю женщину виновной в причинении тяжких телесных повреждений трем молодым мужчинам ножом в автобусе в августе 2024 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Женщина сидела вместе с другими людьми в рейсовом автобусе и внезапно ударила ножом в шею трех молодых мужчин. Теперь региональный суд в Зигене приговорил нападавшую к пожизненному заключению. Суд признал ее виновной в умышленном убийстве во всех трех случаях.

Председательствующая судья Эльфриде Драйсбах не признала особой тяжести преступления, как того требовал прокурор. Причиной стало то, что все трое выжили после нападения с ножом. Однако, по словам судьи, это произошло только благодаря счастливому стечению обстоятельств.

Судья пояснила, что женщина хотела привлечь как можно больше внимания своим поступком. Она отправилась на городской фестиваль с намерением убить людей. Она отказалась от своего плана там, в автобусе, и сосредоточилась на нападении во время поездки.

По мнению суда, причиной преступления стало отсутствие перспектив, усугубленное постоянной потерей водительских прав. Нападавшая хотела привлечь внимание к своим страданиям, "пытаясь лишить жизни абсолютно невинных людей".

Женщина призналась в суде. У нее также диагностировали психическое заболевание средней тяжести. Однако ее признали уголовно ответственной, а на приговор также повлияли ее "преступная энергия", намерение убить и последствия для жертв.

Судья подчеркнула, что трое потерпевших не только получили травмы, опасные для жизни, но и испытали серьезные долгосрочные психологические последствия: "Все трое очень тревожны, страдают от панических атак и значительно ограничены в своем образе жизни".

Приговор женщине еще не является окончательным.

Нападение попало на первые страницы немецких СМИ прошлым летом, поскольку произошло всего через неделю после смертельного нападения с ножом в Золингене. В результате террористического акта тогда погибли три человека. Во время судебного заседания женщина заявила, что, читая в газете о нападении с ножом, у нее "невольно мелькнула мысль", что она может убить еще больше людей.