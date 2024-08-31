У Німеччині жінка напала з ножем на пасажирів автобуса: шестеро поранених

У місті Зіген німецької землі Північний Рейн-Вестфалія ввечері 30 серпня жінка напала на пасажирів автобуса, який прямував на фестиваль.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За даними поліції, на момент нападу в автобусі перебували не менше 40 людей. Водій, почувши метушню, одразу зупинив автобус і відчинив усі двері, дозволивши людям втекти.

У результаті нападу постраждали щонайменше шестеро у віці 16-30 років, троє вже покинули лікарню.

Реклама:

"Наразі ми не маємо інформації про терористичну атаку", – наголосили правоохоронці.

За інформацією Spiegel, підозрювана у нападі 32-річна жінка – громадянка Німеччини, яка раніше притягалась до відповідальності за злочини, пов'язані з наркотиками.

Місцеві ЗМІ з посиланням на очевидців писали, що вона завдавала ударів без розбору і, ймовірно, перебувала у стані сильного алкогольного сп'яніння або під впливом наркотиків. Після прибуття поліції жінка одразу ж здалась правоохоронцям.

У Німеччині вже якийсь час тривають дискусії стосовно посилення законів, які регулюють носіння холодної зброї, у відповідь на збільшення кількості нападів з використанням ножів.

Вони активізувались після того, як 23 серпня три людини загинули та ще вісім отримали поранення внаслідок ножового нападу на міському фестивалі у німецькому місті Золінген.

Після цього німецька влада також почала активніше говорити про посилення заходів із депортації, оскільки за підозрою в нападі заарештували громадянина Сирії.