В Іспанії порахували збитки від масштабного блекауту

Масштабне відключення електроенергії в понеділок завдало економіці Іспанії збитків на суму близько 1,6 млрд євро, свідчать дані Іспанської конфедерації організацій підприємців (CEOE).

Як повідомляє "Європейська правда", ці дані наводить агентство dpa.

Це відповідає приблизно 0,1 відсоткового пункту ВВП країни, зазначили у CEOE.

За даними місцевих ЗМІ, деякі банківські аналітики навіть очікували збитків у розмірі від 2,25 до 4,5 млрд євро.

Водночас інші експерти вважають, що збиток може бути меншим, оскільки частина виробничих втрат може бути компенсована протягом року.

Відключення електроенергії практично паралізувало країну на понад 10 годин. Багато промислових підприємств, таких як Volkswagen у Памплоні та його дочірня компанія Seat поблизу Барселони, були змушені зупинити виробництво.

Харчова промисловість та сектор роздрібної торгівлі також скаржилися на значні збитки, наприклад, через переривання холодового ланцюга. Багато супермаркетів були змушені утилізувати всі свої охолоджені та заморожені запаси, оскільки продукти зіпсувались.

Багато магазинів і ресторанів закрилися раніше, не працювали банкомати, і не скрізь можна було розрахуватися карткою.

Національний суд Іспанії засекретив розслідування щодо масштабного відключення електроенергії.

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