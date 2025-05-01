В Испании подсчитали убытки от масштабного блэкаута

Масштабное отключение электроэнергии в понедельник нанесло экономике Испании ущерб на сумму около 1,6 млрд евро, свидетельствуют данные Испанской конфедерации организаций предпринимателей (CEOE).

Как сообщает "Европейская правда", эти данные приводит агентство dpa.

Это соответствует примерно 0,1 процентного пункта ВВП страны, отметили в CEOE.

По данным местных СМИ, некоторые банковские аналитики даже ожидали убытков в размере от 2,25 до 4,5 млрд евро.

В то же время другие эксперты считают, что ущерб может быть меньше, поскольку часть производственных потерь может быть компенсирована в течение года.

Отключение электроэнергии практически парализовало страну на более чем 10 часов. Многие промышленные предприятия, такие как Volkswagen в Памплоне и его дочерняя компания Seat вблизи Барселоны, были вынуждены остановить производство.

Пищевая промышленность и сектор розничной торговли также жаловались на значительные убытки, например, из-за перерыва холодовой цепи. Многие супермаркеты были вынуждены утилизировать все свои охлажденные и замороженные запасы, поскольку продукты испортились.

Многие магазины и рестораны закрылись раньше, не работали банкоматы, и не везде можно было расплатиться картой.

Национальный суд Испании засекретил расследование масштабного отключения электроэнергии.

Подробно о беспрецедентном отключении электроэнергии и о том, как это повлияет на политические дебаты в стране вокруг энергетики – читайте в статье "Блэкаут без обстрелов".