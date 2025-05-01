Німецькі "Зелені" скептично оцінюють угоду про надра між Україною та США

Лідерка німецької Партії зелених Франциска Брантнер вважає, що угода про використання ресурсів між Україною та США мала б містити гарантії безпеки для української сторони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

За словами Брантнер, уряд Києва домігся "важливого успіху в переговорах", оскільки Україна "на перший погляд" не повинна відшкодовувати США військову та фінансову допомогу сировинними ресурсами.

Водночас вона відзначила, що Україна втратила можливість отримати необхідні їй гарантії безпеки від США.

"Залишається чекати, чи укладена угода захищатиме інтереси України та ефективно підтримуватиме її прагнення до миру і свободи", – сказала Брантнер.

"Суверенітет і існування країни не можуть мати ціну – тим більше, коли російські бомби продовжують падати", – додала лідерка німецьких "Зелених", закликавши Європу "з усією силою" підтримати Україну.

Принагідно Брантнер розкритикувала дії президента США Дональда Трампа, який, за її словами, "намагається встановити в Європі політику укладання угод, в якій панує право сильнішого".

"Подібно до Путіна, він відстоює світогляд, за яким світ поділений на зони впливу, а менші країни можуть бути експлуатовані", – сказала вона.

Україна та США напередодні, 30 квітня, уклали рамкову угоду про економічне партнерство. Раніше "ЄвроПравда" розкрила основні деталі угоди, в якій йдеться про 57 мінералів і про військову допомогу США.

Параметри підписаної угоди відповідають більшості ключових тез, які напередодні оприлюднив прем’єр Денис Шмигаль.

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода щодо надр дасть США більше, ніж було витрачено на Україну.