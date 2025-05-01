Немецкие "Зеленые" скептически оценивают соглашение о недрах между Украиной и США

Лидер немецкой Партии зеленых Франциска Брантнер считает, что соглашение об использовании ресурсов между Украиной и США должно содержать гарантии безопасности для украинской стороны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

По словам Брантнер, правительство Киева добилось "важного успеха в переговорах", поскольку Украина "на первый взгляд" не должна возмещать США военную и финансовую помощь сырьевыми ресурсами.

В то же время она отметила, что Украина упустила возможность получить необходимые ей гарантии безопасности от США.

"Остается ждать, будет ли заключенное соглашение защищать интересы Украины и эффективно поддерживать ее стремление к миру и свободе", – сказала Брантнер.

"Суверенитет и существование страны не могут иметь цену – тем более, когда российские бомбы продолжают падать", – добавила лидер немецких „Зеленых", призвав Европу „со всей силой" поддержать Украину.

Попутно Брантнер раскритиковала действия президента США Дональда Трампа, который, по ее словам, "пытается установить в Европе политику заключения соглашений, в которой господствует право сильнейшего".

"Подобно Путину, он отстаивает мировоззрение, согласно которому мир разделен на зоны влияния, а меньшие страны могут быть эксплуатированы", – сказала она.

Украина и США накануне, 30 апреля, заключили рамочное соглашение об экономическом партнерстве. Ранее "ЕвроПравда" раскрыла основные детали соглашения, в котором речь идет о 57 минералах и о военной помощи США.

Параметры подписанного соглашения соответствуют большинству ключевых тезисов, которые накануне обнародовал премьер Денис Шмыгаль.

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о недрах даст США больше, чем было потрачено на Украину.