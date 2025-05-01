У Румунії спростували заяви ультраправих про "мільйони мертвих душ" у виборчих списках

Міністерство внутрішніх справ Румунії спростувало твердження ультраправої партії AUR про те, що у списках виборців значаться мільйони померлих людей.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Румунське МВС вийшло з роз'ясненням інформації ультраправої партії, оприлюдненої у ЗМІ, згідно з якою "у виборчих списках фігурують 4 мільйони померлих осіб".

"Інформація є неправдивою! Генеральна дирекція з питань реєстрації осіб Міністерства внутрішніх справ оновила та передала 10 днів тому до Постійної виборчої комісії списки осіб, які досягли або досягнуть 18 років до дня голосування", – зазначило відомство.

Там додали, що представники Постійної виборчої комісії підтвердили отримання оновлених списків під час останнього засідання Центральної технічної комісії з організації виборів президента Румунії.

"Також зазначаємо, що до списків виборців, переданих до Постійної виборчої комісії, включені особи, які досягають 18 років у день виборів", – додало румунське МВС.

Раніше партія AUR заявила, що звернулася до Постійної виборчої комісії та уповноваженого з прав людини, стверджуючи, що, за її оцінками, приблизно "чотири мільйони померлих" мають право голосу.

Нинішні президентські вибори в Румунії відбудуться 4 травня, а другий тур – 18 травня.

Їхнім фаворитом є лідер румунської ультраправої партії AUR Джордже Сіміон, який має неявну підтримку одіозного Келіна Джорджеску. Водночас опитування показують, що він може програти другий тур.

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