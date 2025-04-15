Кандидат румунських ультраправих лідирує у першому турі виборів – опитування

Спільний кандидат у президенти від румунських ультраправих, лідер Альянсу за об’єднання румунів Джордже Сіміон у разі проведення виборів найближчим часом став би переможцем першого туру.

Як повідомляє "Європейська правда", такими виявились результати опитування AtlasIntel на замовлення Hotnews.

Спільний кандидат румунських ультраправих Джордже Сіміон у першому турі міг би набрати 33,4% голосів – що більше, ніж у березневому опитуванні, коли за нього збирались голосувати 30,4%.

Висунутий партіями урядової коаліції Румунії кандидат у президенти Крін Антонеску – на другому місці з 24,7%, порівняно з попереднім опитуванням він наростив підтримку на майже сім процентних пунктів.

Підтримка незалежного кандидата Нікушора Дана, мера Бухареста, навпаки знизилася – з 26% до 21,2%.

Експрем’єр, незалежний кандидат Віктор Понта у першому турі потенційно набирає 9,7%, лідерка ліберального Союзу порятунку Румунії Елена Ласконі – 5%.

Якщо ж брати окремо виборців, які впевнені у своєму виборі, Сіміон набирає 34,4%, Антонеску – 25,5%, Дан – 21,8%.

У різних комбінаціях кандидатів для потенційного другого туру Сіміон програє усім, окрім як у парі з Віктором Понтою. Водночас якщо раніше з найвищим відривом від Сіміона у другому турі перемагав Нікушор Дан, тепер він отримав би менше голосів, ніж Антонеску.

Збір даних для опитування проводився 10-13 квітня. Всього опитали 2294 респонденти, можлива похибка складає ±2 процентних пункти.

Понта минулого тижня спричинив скандал розповіддю про те, як рятував столицю Сербії, затопивши румунські села. Також він казав, що хоче заборонити транзит українського зерна.

Про Джордже Сіміона читайте у статті Заміна на ультраправому фланзі: що відомо про нового фаворита на посаду президента Румунії.