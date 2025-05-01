В Румынии опровергли заявления ультраправых о "миллионах мертвых душ" в избирательных списках

Министерство внутренних дел Румынии опровергло утверждение ультраправой партии AUR о том, что в списках избирателей числятся миллионы умерших людей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Румынское МВД выступило с разъяснением информации ультраправой партии, обнародованной в СМИ, согласно которой "в избирательных списках фигурируют 4 миллиона умерших".

"Информация не соответствует действительности! Генеральная дирекция по вопросам регистрации лиц Министерства внутренних дел обновила и передала 10 дней назад в Постоянную избирательную комиссию списки лиц, которые достигли или достигнут 18 лет до дня голосования", – отметило ведомство.

Там добавили, что представители Постоянной избирательной комиссии подтвердили получение обновленных списков во время последнего заседания Центральной технической комиссии по организации выборов президента Румынии.

"Также отмечаем, что в списки избирателей, переданные в Постоянную избирательную комиссию, включены лица, достигающие 18 лет в день выборов", – добавило румынское МВД.

Ранее партия AUR заявила, что обратилась в Постоянную избирательную комиссию и к уполномоченному по правам человека, утверждая, что, по ее оценкам, примерно "четыре миллиона умерших" имеют право голоса.

Нынешние президентские выборы в Румынии состоятся 4 мая, а второй тур – 18 мая.

Их фаворитом является лидер румынской ультраправой партии AUR Джордже Симион, который имеет неявную поддержку Кэлина Джорджеску. В то же время опросы показывают, что он может проиграть второй тур.

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