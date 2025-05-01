У МЗС Чехії впевнені, що угода зі США підтверджує готовність України до переговорів

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що підписання США та України щодо надр є ще одним доказом того, що Україна готова до мирних переговорів.

Його слова цитує Radio Prague International, передає "Європейська правда".

На думку Ліпавського, підписання угоди між США та Україною щодо мінеральних ресурсів є ще одним доказом того, що Україна справді готова до мирних переговорів.

"Незабаром виповниться 50 днів із моменту, коли Україна прийняла американську пропозицію щодо припинення вогню", – сказав він.

Натомість, за його словами, Росія продовжує ухилятися від ситуації і не реагує на зусилля США з припинення війни.

Раніше "ЄвроПравда" розкрила основні деталі угоди, підписаної 30 квітня у Вашингтоні. Зокрема, у ній йдеться про 57 мінералів і про військову допомогу США.

Параметри підписаної угоди відповідають більшості ключових тез, які напередодні оприлюднив прем’єр Денис Шмигаль.

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода щодо надр дасть США більше, ніж було витрачено на Україну, а міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що угода є повноцінним економічним партнерством, яке дасть змогу Трампу вести переговори з Росією на міцнішій основі.