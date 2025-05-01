В МИД Чехии уверены, что соглашение с США подтверждает готовность Украины к переговорам

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что подписание США и Украиной соглашения о недрах является еще одним доказательством того, что Украина готова к мирным переговорам.

Его слова цитирует Radio Prague International, передает "Европейская правда".

По мнению Липавского, подписание соглашения между США и Украиной о минеральных ресурсах является еще одним доказательством того, что Украина действительно готова к мирным переговорам.

"Скоро исполнится 50 дней с момента, когда Украина приняла американское предложение о прекращении огня", – сказал он.

Вместе с тем, по его словам, Россия продолжает уклоняться от ситуации и не реагирует на усилия США по прекращению войны.

Ранее "ЕвроПравда" раскрыла основные детали соглашения, подписанного 30 апреля в Вашингтоне. В частности, в нем речь идет о 57 минералах и о военной помощи США.

Параметры подписанного соглашения соответствуют большинству ключевых тезисов, которые накануне обнародовал премьер Денис Шмыгаль.

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о недрах даст США больше, чем было потрачено на Украину, а министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение является полноценным экономическим партнерством, которое позволит Трампу вести переговоры с Россией на более прочной основе.