ЗМІ: Віткофф не зацікавлений у посаді радника Трампа з нацбезпеки

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф, якого назвали можливою заміною Майкла Волца на посаді радника з нацбезпеки, не зацікавлений у цій посаді.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо CNN та Axios від джерел в оточенні Віткоффа.

Імʼя Віткоффа як потенційного наступного радника Трампа з нацбезпеки раніше зʼявилось у ЗМІ.

Але, за інформацією двох джерел CNN та одного співрозмовника Axios, сам він сказав близьким, що не хоче обіймати цієї посади – водночас, додає CNN, може погодитись у разі особистого прохання Дональда Трампа.

"Навіщо йому це? Навіщо обтяжувати себе управлінням міжвідомчою роботою, замість того щоб займатися тим, чим він займається зараз?" – сказав телеканалу один зі знайомих Віткоффа.

Нагадаємо, в березні Майкл Волц потрапив у скандал після того, як помилково додав головного редактора журналу The Atlantic Джеффрі Голдберга до закритого чату в Signal, де посадовці у сфері нацбезпеки обговорювали удари США по Ємену.

Після цього Волц узяв на себе відповідальність за інцидент, а у ЗМІ повідомлялось про обговорення його подальшої долі. Але публічно президент США висловив підтримку своєму раднику з нацбезпеки, назвавши його "хорошою людиною", яка "винесла урок" із ситуації.

У разі, якщо Майкл Волц справді втратить посаду, це стане першою відставкою топпосадовця адміністрації президента США.