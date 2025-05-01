ЗМІ: радник Трампа з нацбезпеки Волц іде з посади

Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц залишає свою посаду.

Про це стало відомо одразу кільком американським ЗМІ, зокрема CBS, Fox News та Politico, повідомляє "Європейська правда".

Волц, за інформацією джерел CBS, покине посаду радника Дональда Трампа з нацбезпеки разом із заступником Алексом Вонгом. Телеканал не уточнює, чи це власне рішення Волца та Вонга, чи їх підштовхнули до відставки.

Водночас Fox News стверджує, що Волц і Вонг уже позбулись посад.

У березні Майкл Волц потрапив у скандал після того, як помилково додав головного редактора журналу The Atlantic Джеффрі Голдберга до закритого чату в Signal, де посадовці у сфері нацбезпеки обговорювали удари США по Ємену.

Після цього Волц узяв на себе відповідальність за інцидент, а у ЗМІ повідомлялось про обговорення його подальшої долі. Але публічно президент США висловив підтримку своєму раднику з нацбезпеки, назвавши його "хорошою людиною", яка "винесла урок" із ситуації.

Заступник Волца, Алекс Вонг, працював у першій адміністрації Трампа заступником спецпредставника з питань Північної Кореї, а також заступником помічника держсекретаря з питань Східної Азії та Тихоокеанського регіону в Державному департаменті.

У разі, якщо Майкл Волц справді втратить посаду, це стане першою відставкою топпосадовця адміністрації президента США.

ЗМІ раніше повідомили, що команда Волца створила цілу низку чатів у Signal для координації своєї роботи з таких питань, як Україна, Китай, Газа, політика на Близькому Сході, Африка і Європа.