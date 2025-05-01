СМИ: Уиткофф не заинтересован в должности советника Трампа по нацбезопасности

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф, которого назвали возможной заменой Майкла Уолтца на посту советника по национальной безопасности, не заинтересован в этой должности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно CNN и Axios от источников в окружении Уиткоффа.

Имя Уиткоффа как потенциального следующего советника Трампа по национальной безопасности ранее появилось в СМИ.

Но, по информации двух источников CNN и одного собеседника Axios, сам он сказал близким, что не хочет занимать эту должность – в то же время, добавляет CNN, может согласиться в случае личной просьбы Дональда Трампа.

"Зачем ему это? Зачем обременять себя управлением межведомственной работой, вместо того чтобы заниматься тем, чем он занимается сейчас?" – сказал телеканалу один из знакомых Виткоффа.

Напомним, в марте Майкл Уолтц попал в скандал после того, как по ошибке добавил главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в закрытый чат в Signal, где чиновники в сфере нацбезопасности обсуждали удары США по Йемену.

После этого Уолтц взял на себя ответственность за инцидент, а в СМИ сообщалось об обсуждении его дальнейшей судьбы. Но публично президент США выразил поддержку своему советнику по нацбезопасности, назвав его "хорошим человеком", который "извлек урок" из ситуации.

В случае, если Майкл Уолтц действительно потеряет должность, это станет первой отставкой топ-чиновника администрации президента США.