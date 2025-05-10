Мерц каже, що зустрівся би з Путіним, якби це допомогло завершити війну

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не відкидає можливості зустрітися з главою Кремля Владіміром Путіним, але в тому разі, якщо зустріч допоможе покласти край війні в Україні.

Про це він сказав у інтерв'ю Bild, пише "Європейська правда".

Мерц заявив, що якщо його зустріч із главою Кремля допоможе закінчити війну – він готовий зробити "багато чого".

"Якщо виникне така необхідність, якщо це допоможе закінчити цю війну, я готовий зробити багато чого. Але спочатку ми маємо побачити, чи зможемо ми досягти мети припинення вогню після цих вихідних", – сказав він.

Як відомо, 10 травня, Мерц перебуває із візитом у Києві, де проходить зустріч "коаліції рішучих". Разом із ним до української столиці прибули прем’єри Польщі та Британії – Дональд Туск та Кір Стармер.

У четвер, 8 травня, Мерц мав телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Як повідомив канцлер, він висловив Трампу свою підтримку плану 30-денного перемир'я в Україні.

За словами Мерца, Росія повинна "нарешті погодитися на тривале перемир'я, яке дасть можливість укласти справжній мирний договір".

Також він пізніше пригрозив Росії новими санкціями, якщо вона не погодиться на тривале перемир'я в Україні та на мирні переговори.