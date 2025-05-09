Мерц провів першу телефонну розмову з Трампом, у тому числі про Україну

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів першу телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, у якій йшлося у тому числі про Україну.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Розмова Мерца й Трампа відбулась увечері 8 травня. Речник німецького уряду розповів, що вони домовились "швидко вирішити торговельні суперечки", а також погодилися у тому, що війну в Україні потрібно закінчити якнайшвидше і що Росія має погодитися на припинення вогню, щоб "створити простір для перемовин".

Трамп пообіцяв підтримувати зусилля Німеччини та інших держав Європи, спрямовані на забезпечення сталого миру в Україні.

Джерела в уряді кажуть, що розмова лідерів тривала приблизно пів години.

Також зазначають, що Мерц запросив Трампа до Німеччини, і той дав зрозуміти, що готовий подумати про це. До цього Трамп приїздив з візитом до Німеччини у 2017 році на саміт G20, якщо не рахувати його зупинки на американській авіабазі "Рамштайн".

Трамп своєю чергою запросив Фрідріха Мерца до Вашингтона. Німецький канцлер вже казав публічно, що розраховує їхати у США перед самітами G7 і НАТО у червні, тобто протягом наступних шести тижнів.

Того ж вечора 8 травня відбулася і перша розмова Мерца як канцлера з президентом України Володимиром Зеленським.

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