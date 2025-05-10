Мерц говорит, что встретился бы с Путиным, если бы это помогло завершить войну

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц не исключает возможности встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным, но в том случае, если встреча поможет положить конец войне в Украине.

Об этом он сказал в интервью Bild, пишет "Европейская правда".

Мерц заявил, что если его встреча с главой Кремля поможет закончить войну – он готов сделать "многое".

"Если возникнет такая необходимость, если это поможет закончить эту войну, я готов сделать многое. Но сначала мы должны увидеть, сможем ли мы достичь цели прекращения огня после этих выходных", – сказал он.

Как известно, 10 мая Мерц находится с визитом в Киеве, где проходит встреча "коалиции решительных". Вместе с ним в украинскую столицу прибыли премьеры Польши и Великобритании – Дональд Туск и Кир Стармер.

В четверг, 8 мая, Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщил канцлер, он выразил Трампу свою поддержку плану 30-дневного перемирия в Украине.

По словам Мерца, Россия должна "наконец согласиться на длительное перемирие, которое даст возможность заключить настоящий мирный договор".

Также он позже пригрозил России новыми санкциями, если она не согласится на длительное перемирие в Украине и на мирные переговоры.