ЗМІ: Віткофф представить Путіну пропозиції з 22 пунктів щодо миру в Україні

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф має ознайомити російське керівництво з 22 пропозиціями США і європейців щодо війни.

Про це йдеться в матеріалі NBC News, передає "Європейська правда".

Американські, європейські та українські учасники переговорів підготували "лист умов" з 22 пропозиціями, включаючи 30-денне припинення вогню, сказав один із західних посадовців, додавши, що він відповідає вимозі Путіна про те, що США не будуть підтримувати вступ України до НАТО.

"Якщо Путін хоче вийти з ситуації, то ось його вихід", – сказав посадовець про пропозиції.

Віткофф повинен буде представити їх російському лідеру, додали вони.

Коли може відбутися відповідна зустріч видання не уточнює.

За підсумками саміту 10 травня коаліція рішучих вимагає від РФ піти з 12 травня на безумовне припинення вогню на 30 днів.

Як повідомляла Європейська правда, ЄС і США планують різко посилити санкції проти РФ у разі відмови Путіна від перемир'я.