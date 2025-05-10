СМИ: Уиткофф представит Путину предложения из 22 пунктов по миру в Украине

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф должен ознакомить российское руководство с 22 предложениями США и европейцев по войне.

Об этом говорится в материале NBC News, передает "Европейская правда".

Американские, европейские и украинские участники переговоров подготовили "письмо условий" с 22 предложениями, включая 30-дневное прекращение огня, сказал один из западных чиновников, добавив, что он соответствует требованию Путина о том, что США не будут поддерживать вступление Украины в НАТО.

"Если Путин хочет выйти из ситуации, то вот его выход", – сказал чиновник о предложениях.

Уиткофф должен будет представить их российскому лидеру, добавили они.

Когда может состояться соответствующая встреча издание не уточняет.

По итогам саммита 10 мая коалиция решительных требует от РФ пойти с 12 мая на безусловное прекращение огня на 30 дней.

Как сообщала Европейская правда, ЕС и США планируют резко усилить санкции против РФ в случае отказа Путина от перемирия.