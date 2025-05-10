ЄС і США планують різко посилити санкції проти РФ у разі відмови від перемир'я

На саміті коаліції рішучих у Києві досягли домовленості про те, щоби використати погрозу новими санкціями у якості інструмента, який має змусити Росію погодитися на перемир'я.

Про це заявили учасники саміту коаліції, що відбувся у суботу у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Лідери України, що оголосили про домовленість щодо санкцій, наголосили, що цей елемент синхронізований також з американською стороною.

"Якщо Росія відмовиться від безумовного і повного припинення вогню, мають бути застосовані санкції – посилені санкції проти її енергетичного сектору та банківської системи", – оголосив цю домовленість президент Володимир Зеленський

"Якщо Росія легковажно поставиться до цієї пропозиції (щодо припинення вогню на 30 днів), її зустріне хвиля нових санкцій, підтвердив цю домовленість прем'єр Польщі Дональд Туск.

Польський лідер також підкреслив, що ключовим елементом для ефективності цього підходу є узгодженість з США

"Для нас найважливішим є те, щоби рішення про готовність інтенсифікувати санкції підтримали усі без винятку – і коаліція рішучих, і США", – додав Туск. Як повідомлялося, у суботу представники "коаліції рішучих" та Зеленський спільно поспілкувалися із Трампом.

Президент Франції Емманюель Макрон окремо підкреслив домовленість про те, щоби посилення санкцій відбулося також у разі, якщо Росія згодом порушить домовленість про припинення вогню. "В разі порушення перемир'я ми погодилися, що будуть масовані санкції. Вони вже зараз будуть готуватися і координуватися між американцями та європейцями", – заявив Макрон.

Раніше президентка Єврокомісії обіцяла, що Фон дер Ляєн: ЄС запровадить санкції проти РФ у разі порушення режиму припинення вогню

Президентка Європейської комісії Урсула заявляла, що Європейський Союз готовий запровадити жорсткі санкції проти Росії у разі порушення режиму припинення вогню.

У суботу до Києва прибули представники країн ЄС, серед них Мерц, для участі у саміті коаліції рішучих.