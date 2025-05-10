В опозиції Угорщини вимагають від Орбана закликати Путіна, щоб той прийняв перемир'я
Лідер угорської опозиції Петер Мадяр вважає, що після заклику коаліції рішучих прем'єр Угорщини має закликати господаря Кремля Владіміра Путіна прийняти пропозицію 30-денного припинення вогню.
Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда"
Він нагадав, що глави держав та урядів Великої Британії, Німеччини, Франції та Польщі, за погодженням з президентом США, закликали Росію до негайного, 30-денного, беззастережного припинення вогню. Україна погодилася на припинення вогню раніше.
"Віктор Орбан повинен негайно закликати російського президента Путіна прийняти перемир'я", – написав Мадяр.
"Зараз остаточно вирішиться, чи чекає воєнний і брехливий уряд Віктора Орбана на закінчення війни, чи на її продовження. Це останній момент, коли угорський прем'єр-міністр ще може повернути Угорщину до її природних і правових союзників", – заявив він, назвавши Орбана "товаришем".
Мадяр наголосив, що мир в Україні – в інтересах Європи і Угорщини.
За підсумками саміту 10 травня коаліція рішучих вимагає від РФ піти з 12 травня на безумовне припинення вогню на 30 днів.
Як повідомляла Європейська правда, ЄС і США планують різко посилити санкції проти РФ у разі відмови Путіна від перемир'я.