В оппозиции Венгрии требуют от Орбана призвать Путина, чтобы тот принял перемирие
Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр считает, что после призыва коалиции решительных премьер Венгрии должен призвать хозяина Кремля Владимира Путина принять предложение 30-дневного прекращения огня.
Об этом он написал в Facebook, передает "Европейская правда"
Он напомнил, что главы государств и правительств Великобритании, Германии, Франции и Польши, по согласованию с президентом США, призвали Россию к немедленному, 30-дневному, безоговорочному прекращению огня. Украина согласилась на прекращение огня ранее.
"Виктор Орбан должен немедленно призвать российского президента Путина принять перемирие", – написал Мадьяр.
"Сейчас окончательно решится, ждет ли военное и лживое правительство Виктора Орбана окончания войны или ее продолжения. Это последний момент, когда венгерский премьер-министр еще может вернуть Венгрию к ее естественным и правовым союзникам", – заявил он, назвав Орбана „товарищем".
Мадьяр подчеркнул, что мир в Украине – в интересах Европы и Венгрии.
По итогам саммита 10 мая коалиция решительных требует от РФ пойти с 12 мая на безусловное прекращение огня на 30 дней.
Как сообщала Европейская правда, ЕС и США планируют резко усилить санкции против РФ в случае отказа Путина от перемирия.