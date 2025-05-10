Сійярто очікує, що Трамп досягне такого ж успіху з Україною і РФ, як з Індією і Пакистаном

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп виявиться таким же успішним у спробах врегулювання війни РФ проти України, як в ситуації з Індією і Пакистаном.

Про це він написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Він похвалив Трампа за те, що завдяки йому нібито вдалося врегулювати дуже серйозну військову ситуацію: ескалацію війни між Індією та Пакистаном – двома ядерними державами, – яка становила серйозну загрозу для всього світу.

"Однак завдяки успішному посередництву Дональда Трампа та американського уряду між сторонами було досягнуто повного припинення вогню. Сподіваємося, що президент Трамп досягне такого ж успіху і в питанні війни в Україні!" – написав Сійярто.

Він вкотре наголосив, що Угорщина понад три роки займає "промирну позицію"

"Ми раді, що тепер це роблять і ті західноєвропейці, які раніше саме за це нас атакували, критикували і лаяли", – зазначив він.

Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що Індія і Пакистан домовилися про "повне і негайне припинення вогню" після четвертого дня ударів і контрударів по військових об'єктах один одного.