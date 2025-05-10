Сийярто ожидает, что Трамп достигнет такого же успеха с Украиной и РФ, как с Индией и Пакистаном

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что президент США Дональд Трамп окажется таким же успешным в попытках урегулирования войны РФ против Украины, как в ситуации с Индией и Пакистаном.

Об этом он написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Он похвалил Трампа за то, что благодаря ему якобы удалось урегулировать очень серьезную военную ситуацию: эскалацию войны между Индией и Пакистаном – двумя ядерными державами, – которая представляла серьезную угрозу для всего мира.

"Однако благодаря успешному посредничеству Дональда Трампа и американского правительства между сторонами было достигнуто полное прекращение огня. Надеемся, что президент Трамп достигнет такого же успеха и в вопросе войны в Украине!" – написал Сийярто.

Он в очередной раз подчеркнул, что Венгрия более трех лет занимает "промирную позицию"

"Мы рады, что теперь это делают и те западноевропейцы, которые раньше именно за это нас атаковали, критиковали и ругали", – отметил он.

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что Индия и Пакистан договорились о "полном и немедленном прекращении огня " после четвертого дня ударов и контрударов по военным объектам друг друга.