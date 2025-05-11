Трамп обіцяє продовжувати роботу з Україною та РФ для припинення війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір продовжувати зусилля з припинення розв’язаної РФ війни проти України.

Про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Трамп заявив про "потенційно великий день для Росії та України", а також про "сотні тисяч життів, які будуть врятовані, коли, сподіваємося, закінчиться ця нескінченна "кривава бійня".

"Це буде абсолютно новий і набагато кращий світ. Я продовжуватиму працювати з обома сторонами, щоб це сталося. США хочуть зосередитися на відновленні та торгівлі. Попереду великий тиждень", – зазначив він.

Нагадаємо, за підсумками саміту 10 травня "коаліція рішучих" вимагає від РФ піти з 12 травня на безумовне припинення вогню на 30 днів.

Як повідомляла Європейська правда, ЄС і США планують різко посилити санкції проти РФ у разі відмови Путіна від перемир'я.