Трамп обещает продолжать работу с Украиной и РФ для прекращения войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен продолжать усилия по прекращению развязанной РФ войны против Украины.

Об этом американский президент написал в своей соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп заявил о "потенциально великом дне для России и Украины", а также о "сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, когда, надеемся, закончится эта бесконечная „кровавая бойня".

"Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир. Я буду продолжать работать с обеими сторонами, чтобы это произошло. США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Впереди большая неделя", – отметил он.

Напомним, по итогам саммита 10 мая "коалиция решительных" требует от РФ пойти с 12 мая на безусловное прекращение огня на 30 дней.

Как сообщала Европейская правда, ЕС и США планируют резко усилить санкции против РФ в случае отказа Путина от перемирия.