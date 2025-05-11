Макрон про пропозицію Путіна щодо переговорів з Україною в Стамбулі: цього недостатньо

Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував пропозицію господаря Кремля Владіміра Путіна провести прямі переговори між представниками України та РФ у турецькому Стамбулі.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву французького президента наводить Le Figaro.

Макрон зазначив, що ідея Путіна щодо прямих переговорів є "першим кроком", але "цього недостатньо".

Він сказав, що ця пропозиція показує, що Путін "шукає вихід, але все ще хоче виграти час".

На запитання, чи є це тактикою затягування, Макрон відповів: "Так, так, це так".

Нагадаємо, за підсумками саміту 10 травня "коаліція рішучих" вимагає від РФ піти з 12 травня на безумовне припинення вогню на 30 днів.

Своєю чергою Путін заявив, що нібито налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня. При цьому кремлівський правитель не згадав пропозицію щодо 30-денного перемир’я.

Як повідомляла Європейська правда, ЄС і США планують різко посилити санкції проти РФ у разі відмови Путіна від перемир'я.