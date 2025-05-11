Макрон о предложении Путина о переговорах с Украиной в Стамбуле: этого недостаточно

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал предложение хозяина Кремля Владимира Путина провести прямые переговоры между представителями Украины и РФ в турецком Стамбуле.

Как сообщает "Европейская правда", заявление французского президента приводит Le Figaro.

Макрон отметил, что идея Путина относительно прямых переговоров является "первым шагом", но "этого недостаточно".

Он сказал, что это предложение показывает, что Путин "ищет выход, но все еще хочет выиграть время".

На вопрос, является ли это тактикой затягивания, Макрон ответил: "Да, да, это так".

Напомним, по итогам саммита 10 мая "коалиция решительных" требует от РФ пойти с 12 мая на безусловное прекращение огня на 30 дней.

В свою очередь Путин заявил, что якобы настроен на "прямые переговоры " с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.

При этом кремлевский правитель не упомянул предложение о 30-дневном перемирии.

Как сообщала Европейская правда, ЕС и США планируют резко усилить санкции против РФ в случае отказа Путина от перемирия.