Прем'єр Естонії: позиції США та Європи щодо тиску на РФ знову зближуються

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, який брав участь у зустрічі "коаліції рішучих" по відеозв'язку, за її підсумками заявив, що нарешті почався спільний тиск на Росію.

Слова естонського прем’єра наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

За словами Міхала, позиції США та Європи щодо чинення тиску на Росію знову зближуються.

"Ймовірно, ми досягли моменту, коли США з їхнім прагненням до 30-денного припинення вогню і спроможністю забезпечити дотримання санкцій і Європа з Україною, можливо, починають діяти спільно і точка прикладання цього тиску тепер зміщується в бік Росії", – зазначив він.

Очільник естонського уряду висловив думку, що адміністрація президента США Дональда Трампа "стає трохи нетерплячою щодо цих російських "ігор".

Нагадаємо, за підсумками саміту 10 травня "коаліція рішучих" вимагає від РФ піти з 12 травня на безумовне припинення вогню на 30 днів.

Своєю чергою Путін заявив, що нібито налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня. При цьому кремлівський правитель не згадав пропозицію щодо 30-денного перемир’я.

Повідомляли також, що ЄС і США планують різко посилити санкції проти РФ у разі відмови Путіна від перемир'я.