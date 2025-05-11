Премьер Эстонии: позиции США и Европы по давлению на РФ снова сближаются

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал, который принимал участие во встрече "коалиции решительных" по видеосвязи, по ее итогам заявил, что наконец началось совместное давление на Россию.

Слова эстонского премьера приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

По словам Михала, позиции США и Европы по оказанию давления на Россию снова сближаются.

"Вероятно, мы достигли момента, когда США с их стремлением к 30-дневному прекращению огня и способностью обеспечить соблюдение санкций и Европа с Украиной, возможно, начинают действовать совместно и точка приложения этого давления теперь смещается в сторону России", – отметил он.

Глава эстонского правительства выразил мнение, что администрация президента США Дональда Трампа "становится немного нетерпеливой в отношении этих российских „игр".

Напомним, по итогам саммита 10 мая "коалиция решительных" требует от РФ пойти с 12 мая на безусловное прекращение огня на 30 дней.

В свою очередь Путин заявил, что якобы настроен на "прямые переговоры " с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая. При этом кремлевский правитель не упомянул предложение о 30-дневном перемирии.

Сообщалось также, что ЕС и США планируют резко усилить санкции против РФ в случае отказа Путина от перемирия.