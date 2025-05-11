ЗМІ: Головою британської розвідки MI6 вперше в історії стане жінка

У Великій Британії жінка вперше в історії очолить розвідувальну службу MI6.

Про це йдеться у публікації The Sunday Times, повідомляє "Європейська правда".

Чинний глава MI6 сер Річард Мур піде у відставку восени після п'яти років на цій посаді.

Співбесіди на посаду голови розвідувального відомства відбулися минулого тижня, і у фінальний відбір пройшли три жінки, дві з яких є співробітницями MI6.

Однак це призначення викликає суперечки, оскільки вважається, що фаворитка на цю посаду Барбара Вудворд надто симпатизує Китаю і, за наявними даними, не має досвіду роботи в розвідці.

Вудворд наразі є постпредом Британії в ООН. Критики її призначення кажуть, що вона неохоче висловлювала засудження китайського режиму, коли була послом у Пекіні в 2015-2020 роках.

Водночас ті, хто підтримує Вудворд, кажуть, що її досвід роботи в Пекіні дає їй унікальне бачення.

Імена двох інших фіналісток на цю посаду не називають, оскільки вони є чинними співробітницями розвідки.

Переможниця буде визначена британським прем’єром Кіром Стармером на основі рекомендацій експертної ради, до якої входять, зокрема, глава МЗС Девід Леммі і радник з питань національної безпеки Джонатан Пауелл.

Нещодавно польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що вперше в історії країни жінка стала пілотом винищувача F-16.